اونلاين | الآن Bein Live| مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر في الدوري الاسباني.. بأعلى جودة hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن Bein Live| مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر في الدوري الاسباني.. بأعلى جودة hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر في الجولة الثالثة عشر من الدوري الاسباني، ويدخل برشلونة مباراة سيلتا فيجو في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 22 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني ريال مدريد بعد الفوز على ايبار في مباراة اليوم وأصبح 25 نقطة.

مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم ضمن اطار الجولة 13 من الدوري الاسباني ويسعى برشلونة للفوز في المباراة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الاخفاقات المتتالية خارج الديار وفي حالة فوز برشلونة على سيلتا فيجو سيصبح 25 نقطة متساويا مع ريال مدريد في صدارة الترتيب ويسعى برشلونة لتقديم مباراة كبيرة ضد سيلتا فيجو الذي دائما ما يقدم مباريات كبيرة أمام برشلونة بالتحديد ويتطلع برشلونة لمصالحة الجماهير بعد الخسارة المهينة أمام ليفانتي بنتيجة 1/3.