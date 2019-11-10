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مباراة سيلتا فيجو تكشف توتر العلاقة بين ميسي وجريزمان

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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الأحد 10 نوفمبر 2019

ميسي

قاد النجم الأرجنتيني الأسطوري "ليونيل ميسي" فريقه لدحر سيلتا فيجو على أرضية ملعب كامب نو ضمن الجولة 13 من .

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وسجل الليو هاتريك خلال اللقاء، بينما يجل بوسيكتس الهدف الرابع.

ورصدت شبكة "أوبتا" الإحصائية واقعة غريبة خلال أحداث الشوط الأول، حيث لم تحدث أيه تمريرة بين النجمين ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان خلال أحداث الشوط، مما يوضح عدم التعاون بين النجمين.

وإنتشرت عديد الإخبار خلال الفترة الماضية حول توتر العلاقة بين النجمين خلال تدريبات الفريق.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه .

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