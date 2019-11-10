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نابولي يتعثر على ارضه أمام جنوى في الدوري الإيطالي 

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علي ماهر حلمى 0 تبليغ

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الأحد 10 نوفمبر 2019

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تعثر نادي نابولي علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق جنوي سلبيا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت علي ملعب سان باولو الدولي بمدينة نابولي.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل صاحب الأرض و الجمهور نابولي و تضييع العديد من الفرص المُحققة بينما استطاع نادي جنوي الحفاظ علي شباكه نظيفة والحصول علي نقطة هامة تحسن من وضعه في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي.

وبهذه النتيجة يحصل نادي نابولي علي نقطة تضعه في المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 18 نقطة بينما حصل نادي جنوي علي نقطة وضعته في المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط في البطولة الايطالية.

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