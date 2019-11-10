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شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يتعثر على ارضه أمام جنوى في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
تعثر نادي نابولي علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق جنوي سلبيا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت علي ملعب سان باولو الدولي بمدينة نابولي.
وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل صاحب الأرض و الجمهور نابولي و تضييع العديد من الفرص المُحققة بينما استطاع نادي جنوي الحفاظ علي شباكه نظيفة والحصول علي نقطة هامة تحسن من وضعه في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي.
وبهذه النتيجة يحصل نادي نابولي علي نقطة تضعه في المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 18 نقطة بينما حصل نادي جنوي علي نقطة وضعته في المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط في البطولة الايطالية.
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