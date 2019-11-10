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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهاتريك.. ميسي يعادل رقم رونالدو في الليجا والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
ميسي
رغم رحيله الموسم الماضي عن الليجا، يستمر التنافس بين النجمين الأسطوريين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على صعيد الأرقام القياسية.
وسجل الليو الهاتريك رقم 34 في تاريخه في الدوري الإسباني اليوم في مرمى سيلتا فيجو، ليعادل بذلك رقم أيقونة ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي كريستيانو رونالدو، ليصبح ميسي على بعد هاتريك وحيد لينفرد بالرقم القياسي.
وفاز برشلونة على سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف سجل منها ميسي ثلاثية.
ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة بالمشاركة مع ريال مدريد الذي فاز برباعية على إيبار
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