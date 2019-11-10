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هاتريك ميسي يقود برشلونة لإستعادة صدارة الدوري الإسباني

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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السبت 9 نوفمبر 2019

برشلونة

استعاد نادي برشلونة الإسباني صدارة ترتيب الدوري الإسباني مرة أخرى بفوزه على ضيفه سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف في الجولة 13 من الدوري الإسباني وذلك بملعب كامب نو.

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تقدم ميسي لبرشلونة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 23، ثم تعادل لوكاس أولازا لسيلتا في الدقيقة 42، قبل أن يتقدم ميسي بالهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة قبيل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني سجل ميسي ثالث أهدافه الشخصية وثالث أهداف فريقه في الدقيقة 48، قبل أن يسجل البديل سيرجيو بوسكيتس الهدف الرابع في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة يتصدر برشلونة ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة بالتساوي مع الفائز على إيبار، بينما يتراجع سيلتا فيجو للمركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

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