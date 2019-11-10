انت الان تتابع المغرب أول بلد أفريقي يحصل على ترخيص "VAR" في مباراياته المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تقنية حكم الفيديو VAR

اعتبارا من يوم السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي، سيتم استخدام تقنية "VAR" لأول مرة بتاريخ كرة القدم في المغرب والقارة الأفريقية.

وأعلنت الجامعة الأمريكية المغربية لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، حصولها على ترخيص من المجلس الدولي لكرة القدم "الإيفاب" باستعمال "VAR" لأول مرة في تاريخها وتاريخ القارة الأفريقية.

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وسيتم تطبيق التقنية لأول مرة ضمن المباراة التي ستجمع الدفاع الحسني الجديدي والإتحاد البيضاوي السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومباراة الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني والتي ستجمع فريقي حسنية أكادير ضد المغرب التطواني، والتي تندرج ضمن فعاليات الدور نصف النهائي من منافسات كأس العرش، ليعتبر المغرب أول دولة أفريقية تطبق التقنية في مبارايات كرة القدم، بحسب موقع "أخبارنا".

وتتيح تقنية "VAR" للحكم النظر والتدقيق في الفيديوهات التي تم التقاطها للاعبين من عدة زوايا، لتقرير الحكم الصحيح واتخاذ القرار السليم أثناء المباراة.