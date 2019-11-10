الامارات | «أبيض الشواطئ» يحصد برونزية كأس القارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشواطئ» يحصد برونزية كأس القارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بالميدالية البرونزية لكأس القارات، عقب تغلبه، أمس، على نظيره الروسي 2-1، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التي اختتمت منافساتها، أمس، ونظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للعام الثاني على التوالي.

وكرّر الأبيض إنجازه الذي سبق أن حققه في نسختَي 2012 و2013، في البطولة، ووقع اختيار اللجنة المنظمة للبطولة على حارس مرمى المنتخب الوطني، محمد الجسمي، كأحسن حارس في البطولة، وزميله وليد بشر كأفضل لاعب.

وقدم المنتخب بطولة مثالية، على الرغم من عدم وصوله إلى المباراة النهائية، إذ ودع نصف النهائي بالخسارة أمام إيران بضربات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وهو السيناريو الذي تكرر أيضاً في مباراة روسيا، لكن الأبيض استطاع أن يحسم النتيجة قبل اللجوء إلى الضربات الترجيحية.

ولم تكن بداية المنتخب هجومية على عكس المباريات السابقة، إذ مال أداؤه للناحية الدفاعية، وسط تألق للحارس، سعيد عيد، الذي حلّ بديلاً عن الحارس الأساسي محمد الجسمي الذي شكا قبل اللقاء من الآم في الكاحل.

وكان سعيد عيد على قدر المسؤولية، إذ تصدى للعديد من المحاولات الروسية، كان أبرزها تسديدة القائد، فيكتور كيريشنوف، التي لعبها من ضربة ثابتة.

ووسط سيطرة الروس، تمكن وليد بشر من استغلال خطأ المدافع، أندريه نيفكوف، الذي أعاد كرة قصيره إلى حارس مرماه، وانقض عليها وليد بشر وأودع الكرة داخل الشباك واضعاً الأبيض في الصدارة.

واستمر الشوط الثاني على المنوال نفسه، إذ كثف الدُب الروسي من محاولاته الهجومية، لكن تألق لاعبي الأبيض والحارس حال دون وجود أي خطورة للفريق المنافس، رغم سيطرته على الكرة خلال الدقائق الثلاث الأولى، وكادت شباك الأبيض تستقبل هدفاً من تسديدة أوستاب فيدروف، من ضربة ثابتة لكن الكرة مرت بجوار القائم.

واتيحت فرصة مشابهة للأبيض من ضربة ثابتة، أبعدها الحارس دينس إلى ضربة ركنية، لتنتهي الحصة الثانية من دون أي تغير.

وفي الشوط الثالث والأخير كان الضغط على أشده من جانب روسيا، بيد أن معنويات لاعبي الأبيض كانت مرتفعة مع اقتراب المباراة من نهايتها، إذ كان الحارس، سعيد عيد، نجماً للقاء بتصدية لجميع التسديدات التي انهالت عليه، خصوصاً من اللاعب الشاب بوريس نيكانوروف، وكان أخطرها قبل خمس دقائق من النهاية، وأبعدها من جانب القائم الأيسر، لكن الأبيض استقبل قبل ثوانٍ من نهاية المباراة هدفاً عن طريق نيكانورف بتسديدة صعبة على الحارس.

وخلال الشوط الإضافي تمكن وليد بشر من إعادة التقدم للأبيض عبر ضربة ثابتة من مسافة بعيدة، نفذها على يمين الحارس.

واحتل منتخب اليابان المركز الخامس على لائحة الترتيب العام، بعدما فاز على مصر بنتيجة 7-2، وجاء المنتخب المصري سادساً متفوقاً على منتخب إيطاليا، الذي جاء في المركز السابع، بعد أن فاز على المكسيك بنتيجة 3-2.

وعقب المباراة، قام رئيس اتحاد الكرة، مروان بن غليطة، بتقليد لاعبي الأبيض الميداليات البرونزية، وشاركه في مراسم التتويج الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والمدير التنفيذي للجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، خوان كوسكو.

منتخب إيران يحتفظ باللقب

احتفظ منتخب إيران بلقب بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، بعدما تغلب على نظيره الإسباني، 6-3 في المباراة النهائية للبطولة ،أمس، التي جمعتهما أمام 3000 متفرج، امتلأت بهم جنبات ملعب كايت بيتش في أم سقيم.

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى ثلاثة ألقاب، متساوياً مع روسيا والبرازيل، في عدد البطولات.

وعقب المباراة النهائية، قام نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، بتتويج طرفي المباراة النهائية بالميداليات الذهبية والفضية.

وشارك في مراسم التتويج الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر آل رحمة، ومدير البطولة، خالد العور، والمدير التنفيذي للجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، خوان كوسكو.

المازمي: البرونزية أفضل من لا شيء

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، محمد المازمي، أن حصول الأبيض على الميدالية البرونزية، يعد أفضل بكثير من الخروج بلا أي ميداليات.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «دخلنا كأس القارات، وكان طموحنا أن نصل إلى المباراة النهائية، وكان هذا هدفنا حتى بعد الخسارة من إسبانيا في الافتتاح، لأنني كنت أثق بقدرات لاعبينا قبل هذه البطولة على تحقيق إنجاز يُعطي الفريق دفعة قبل المشاركة في كأس العالم، المقررة هذا الشهر، في باراغواي».

وأضاف: «بشكل عام كانت كأس القارات إعداداً جيداً قبل كأس العالم، إذ نضع المربع الذهبي هدفاً لنا من المشاركة فيها، وكان أكثر ما أسعدنا هو خوض المنتخب أربع مباريات بأوقات إضافية، ليسهم ذلك في زيادة معدلات الجانب البدني لدى اللاعبين، وإن كان التعب قد وضح عليهم في مباراة روسيا، بعد الجهد الكبير الذي بذلوه في الأدوار السابقة».

وكشف المازمي عن أن المنتخب سيتوجه إلى باراغواي، غداً، للانتظام في معسكر تحضيري هناك يستمر حتى موعد البطولة، المقرر افتتاحها رسمياً يوم 21 الجاري، إذ سيلعب ثلاث مباريات ودية مع نيجيريا وتاهيتي وباراغواي.

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سجل الأبطال

روسيا: 3 مرات

البرازيل: 3 مرات

إيران: 3 مرات

تاريخ مشاركات الإمارات ونتائجها

2011: المركز الرابع

2012: المركز الثالث

2013: المركز الثالث

2014: المركز الرابع

2015: المركز الرابع

2016: المركز السابع

2017: المركز الخامس

2018: المركز السابع

2019: المركز الثالث

الترتيب النهائي للنسخة التاسعة

المركز الأول: إيران

المركز الثاني: إسبانيا

المركز الثالث: الإمارات

المركز الرابع: روسيا

المركز الخامس: اليابان

المركز السادس: مصر

المركز السابع: إيطاليا

المركز الثامن: المكسيك