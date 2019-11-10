الامارات | زكريا أحمد: ماجد ناصر الأكثر ثباتاً.. وعادل الحوسني نجم الجولة

شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا أحمد: ماجد ناصر الأكثر ثباتاً.. وعادل الحوسني نجم الجولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الحارس الدولي السابق والمحاضر الآسيوي زكريا أحمد، بحارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر، مؤكداً أنه أكثر حراس المرمى ثباتاً في المستوى خلال الجولات السبع الماضية، بما يقدمه من أداء متميز، إضافة إلى تلقيه أقل عدداً من الأهداف حتى الآن من بين حراس المرمى، برصيد ثلاثة أهداف فقط، وحفاظه على شباكه نظيفة في أربع مباريات، وقال: «يستحق ماجد ناصر العودة إلى المنتخب الوطني على خلفية عودة اللاعب الكبير يوسف جابر أيضاً، عقب تألقه مع فريقه ببطولة الدوري».

وعن الجولة السابعة من الدوري، قال زكريا أحمد، لـ«الإمارات اليوم»: «حارس الشارقة عادل الحوسني، كان نجم الجولة، كونه سبباً مباشراً في فوز فريقه على الجزيرة، بجانب المنظومة الدفاعية، ومن إحدى الهجمات التي تصدى لها في وقت صعب ردت الكرة إلى محمد الشحي، الذي أحرز هدف الشارقة الثاني، وبالتالي كان الأكثر تأثيراً في نتيجة المباراة، أما عن الجولات السبع الماضية فكان ماجد ناصر، وخالد عيسي، هما الأبرز، لكن لغة الأرقام تنصف حارس شباب الأهلي ماجد ناصر».

وتابع: «عادل الحوسني، في المناسبات الكبيرة دائماً يظهر ولديه تصديات مهمة جداً في الشوط الثاني من مباراة الجزيرة، وكان حاضراً بشكل كبير في التركيز والتمركز الصحيح، إضافة إلى وجود حراس مرمى متميزين أيضاً مثل خالد عيسى وفهد الضنحاني وماجد ناصر، إذ لم يستقبلوا أي أهداف أيضاً خلال الجولة الأخيرة».

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وأضاف: «يعاني حراس المرمى بشكل عام تذبذباً في المستوى من بداية الدوري، حيث تلقى حراس المرمى 146 هدفاً في 49 مباراة، وهو ما يعادل ثلاثة أهداف في كل مباراة، وهي نسبة غير مطمئنة بالتأكيد، وأبرز الأخطاء الشائعة للحراس هي التعامل مع الكرات الأرضية، والتمركز الصحيح أثناء الأهداف، هناك أرقام صعوبة لدى حارس الفجيرة الذي استقبل 17 هدفاً، إضافة إلى حارس الوحدة الذي استقبل 15 هدفاً في أول سبع جولات، على الرغم من امتلاكه حارساً دولياً هو محمد الشامسي».

زكريا أحمد:

«حارس الشارقة عادل الحوسني، كان سبباً مباشراً في فوز فريقه على الجزيرة».