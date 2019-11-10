الامارات | 20 سباحاً من أصحاب الهمم يشاركون في كأس الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سباحاً من أصحاب الهمم يشاركون في كأس الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة كأس الإمارات للسباحة لفئة البراعم تحت 10 سنوات، مشاركة 20 سباحاً من أصحاب الهمم، ضمن مساعي اتحاد السباحة لدعم هذه الفئة للمشاركة في مختلف البطولات. ومثل سباحو أصحاب الهمم أندية أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا ومركز الشارقة للتوحد، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومركز النور لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة.
وشارك في المسابقة التي أقيمت أول من أمس في مجمع حمدان الرياضي بدبي، 380 سباحاً، من الجنسين، يمثلون مختلف الأندية والأكاديميات في الإمارات.
وقال رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي، في تصريحات صحافية: مشاركة سباحي أصحاب الهمم، هي نجاح لاستراتيجية القيادة الرشيدة، وتطبيقاً لخطط الاتحاد لإقامة مبادرات بدعوتهم باستمرار للمشاركة في بطولات الاتحاد المحلية.
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