الامارات | فينغر يُحرج إدارة البايرن ويؤكد تلقيه عرضاً لتدريب «البافاري»

شكرا لقرائتكم خبر عن فينغر يُحرج إدارة البايرن ويؤكد تلقيه عرضاً لتدريب «البافاري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقض المدرب الفرنسي، أرسين فينغر، رواية نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بتأكيده أن الأخير تواصل معه بدايةً لمعرفة إذا كان راغباً في تولي تدريبه خلفاً للكرواتي، نيكو كوفاتش.

وكان النادي البافاري، المتوّج بلقب الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة، قد أشار هذا الأسبوع، إلى أنه رفض عرضاً من المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي، للإشراف عليه في أعقاب إعفاء كوفاتش من منصبه على خلفية النتائج السيئة.

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لكن فينغر (70 عاماً) أكد، أول من أمس، في تصريحات صحافية، أن الرئيس التنفيذي لبايرن، كارل هاينتس رومينيغه، هو من بادر إلى التواصل معه. وقال «دعوني أوضح هذه القصة لأنها قصة مفاجئة»، وتابع «ماذا حصل؟ طرح اسمي بشكل مفاجئ، من دون أن تكون لي أي علاقة بذلك، بعد ظهر الأربعاء، اتصل بي رومينيغه، ولم أكن قادراً على الرد على اتصاله، من باب التهذيب عاودت الاتصال به، وكان في سيارته متجهاً إلى مباراة بايرن ضد أولمبياكوس». وتابع «تحدثنا لبعض الوقت، أربع أو خمس دقائق، وقال لي إنه أوكل إلى المساعد السابق لكوفاتش، هانز ديتر، مسؤولية أن يكون المدرب للمباراتين المقبلتين»، في إشارة إلى مباراة أولمبياكوس، والمباراة المرتقبة ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، أمس. وأضاف «سألني عما إذا كنت مهتماً لأنهم يبحثون عن مدرب، وأجبته: لم أفكر بالموضوع، أحتاج إلى بعض الوقت للتفكير»، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على التواصل مجدداً الأسبوع المقبل». وشدد فينغر على أن «هذه هي الرواية الحقيقية».

وطرحت وسائل إعلام ألمانية أسماء عدة لتولي الإدارة الفنية لبايرن بعد كوفاتش، وطرح اسم فينغر من ضمن آخرين، مثل الإيطالي ماسيميليانو أليغري المدرب السابق ليوفنتوس، والبرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي. وفي تصريحاته الجديدة، تطرق فينغر إلى المستقبل «غير الواضح» لبايرن، لاسيما مع قرب رحيل أبرز مسؤولين فيه، الرئيس أولي هونيس، هذا الشهر، والرئيس التنفيذي رومينيغه خلال العام المقبل. وأضاف «النادي الذي أديرت شؤونه دائماً بشكل متكتم ومباشر، يتعرض حالياً للشائعات من كل حدب وصوب، في ما يتعلق بي أتمنى التوفيق لبايرن، وأن يتم حل هذا الوضع».

فينغر بين أسماء كبيرة مرشحة لتدريب البايرن، منها مورينيو وأليغري وبوكيتينو.