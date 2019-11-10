الامارات | 10 سنوات سجناً للمعتدي على لاعبي أرسنال أوزيل وكولاشيناتس

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات سجناً للمعتدي على لاعبي أرسنال أوزيل وكولاشيناتس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة بريطانية، أول من أمس، بالسجن 10 سنوات على الشخص الذي أقدم على محاولة فاشلة لسرقة ثنائي أرسنال، مسعود أوزيل وكولاشيناتس، باستخدام أسلحة بيضاء.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن محكمة هارو كراون قضت بسجن آشلي سميث (30 عاماً) عقب اعترافه بمحاولة سرقة ساعات يد بقيمة 200 ألف جنيه استرليني من ثنائي أرسنال. وينتظر جوردان نورثاوفر (26 عاماً)، وهو شريك في الجريمة أقر بتورطه في الهجوم، صدور حكم بشأنه. ووصف القاضي، ايان بورني، مرتكب الجريمة سميث بأنه مجرم له «سجل جنائي»، ومعروف لدى الشرطة. وكان أوزيل، يقود سيارته في شمال لندن، عندما حاصرها شخصان على دراجة نارية ويخفيان وجهيهما بخوذتين، في 25 يوليو الماضي. وأظهر مقطع فيديو مصور كولاشيناتس، الذي كان إلى جوار زميله في النادي اللندني، خارج السيارة يقاوم المهاجمين.
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