شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يضع شرطا لحسم انتقال كهربا للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وطلب أحد جماهير الأهلى التى تواجدت مع أل الشيخ خلال فيديو بثه مباشرة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، بالتعاقد مع كهربا، ورد المستشار تركى قائلاً له: "لو عايزين كهربا فى دقيقتين يجي، بس الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة يوافقوا بس، ومسافة السكة ويكون كهربا موجود".
ورحل كهربا عن صفوف الزمالك الصيف الماضي وانتقل لنادي أفيش البرتغالي وأرتبط أسمه بقوة بالانضمام لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة بعد اتفاق اللاعب مع القلعة الحمراء على كافة التفاصيل المالية سواء فيما يخص راتب اللاعب أو قيمة انتقاله من النادي البرتغالي بعد وضع شرط جزائي في عقد كهربا مع أفيش البرتغالي قيمته 200 ألف دولار.
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