شكرا لقرائتكم الأهلى: ميزانية النادى تقترب من ملياري جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأوضح شريف فؤاد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى قائلا :"ميزانية الأهلي تقترب من 2 مليار جنيه أو تزيد، وسيتم عرضها بالتفصيل في الجمعية المقبلة والمجلس وافق على العرض المقدم من نادي النجم الساحلي بتسويه مستحقات الأهلي على سليماني كوليبالي، والموافقة على ما حكمت به المحكمة الرياضية ". وأشار شريف فؤاد أنه تم اعتماد تجديد تعاقد عدد من اللاعبين الناشئين الموهوبين في مختلف فرق قطاع الناشئين، والموافقة على التقرير العام لقطاع كرة القدم لموسم 2018-2019 والموافقة على بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق النادي بشأن حقوق الرعاية المستحقة عن لاعبيه".

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