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تمزق فى أربطة الكتف تهدد مسيرة ناصر ماهر مع المنتخب الأولمبى...

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جدة - عمرو شويل كشف معتمد جمال مدرب عام المنتخب الاولمبي، أن إصابة ناصر ماهر لاعب الفريق عبارة عّن تمزق في أربطة الكتف، موضحا ان الدكتور ايمن زين طبيب المنتخب سيحسم خلال الساعات المقبلة مصير اللاعب.

 

قال معتمد في تصريحات صحفية ان طبيب المنتخب سيقيم حالة اللاعب ويحدد إمكانية خضوعه لبرنامج مكثف للحاق بباقي مباريات البطولة او صعوبة ذلك وهو ما سيظهر خلال ساعات.

 

كان ناصر ماهر خضع لاشعة جديدة اليوم باحد المراكز المتخصصة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها امام مالي في مباراة الأفتتاح .

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