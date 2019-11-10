شكرا لقرائتكم تمزق فى أربطة الكتف تهدد مسيرة ناصر ماهر مع المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال معتمد في تصريحات صحفية ان طبيب المنتخب سيقيم حالة اللاعب ويحدد إمكانية خضوعه لبرنامج مكثف للحاق بباقي مباريات البطولة او صعوبة ذلك وهو ما سيظهر خلال ساعات.
كان ناصر ماهر خضع لاشعة جديدة اليوم باحد المراكز المتخصصة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها امام مالي في مباراة الأفتتاح .
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