شكرا لقرائتكم مجلس الأهلى يبدي استياؤه من قرارات اتحاد السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واحتفظ المجلس بحقه فى الاعتراض والتظلم على القرارات الصادرة، وحفظ حقوق النادي في التصعيد إذا استلزم الأمر والنادي الأهلي وهو بصدد استعراض ما شهدته المباراة يدق ناقوس الخطر بشأن السلوك غير القويم والتجاوزات غير المسبوقة داخل الساحة الرياضية والتى تأتي انعكاسًا لعدم التزام وكذلك تجاوز بعض المسئولين المتواجدين داخل الساحة الرياضية والتى تؤجج نيران التعصب بين الجماهير ومجلس إدارة الأهلي هنا لا يقبل المزايدة على تمسكه الدائم على مر العصور بالقيم والمبادئ الأخلاقية دون النظر للنتائج والبطولات التى تترتب على اي قرار أخلاقي يتخذه وليس ببعيد القرارات التى اتخذها فى هذا الشأن خلال الفترات الماضية .
كان المجلس قد اضطلع على جميع الملابسات التى حدثت خلال وبعد المباراة وجميع المواد الفيلمية المسجلة والتى تظهر بما لا يدع مجالًا للشك الطرف المسئول عن التجاوزات وتطور الأحداث التى شهدتها نهاية المباراة.
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