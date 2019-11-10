شكرا لقرائتكم الأهلى يجدد تعاقد 17 لاعبا .. ويوافق على تسوية أزمة كوليبالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فى اجتماعه الذي عقد اليوم السبت بفرع النادي بالشيخ زايد الموافقة على توصيات لجنة التخطيط للكرة والتى تضمنت الموافقة على العرض المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي لتسوية مستحقات النادي الأهلي فى اللاعب سليماني كوليبالي لاعب الفريق الاول لكرة القدم السابق بالنادي متضمنًا سداد كامل المبلغ لصالح النادي الأهلي والمستحق عن عدم استكمال اللاعب لتعاقده موسم 2016-2017.

كما قرر المجلس اعتماد تجديد تعاقد عدد 17 لاعبا من اللاعبين الناشئين الموهوبين فى مختلف فرق قطاع الناشئين والموافقة على التقرير العام لقطاع كرة القدم عن الموسم 2018-2019 والموافقة على بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق النادي فى حقوق الرعاية المستحقة عن لاعبيه.