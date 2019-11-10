شكرا لقرائتكم الأهلى يجدد تعاقد 17 لاعبا .. ويوافق على تسوية أزمة كوليبالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما قرر المجلس اعتماد تجديد تعاقد عدد 17 لاعبا من اللاعبين الناشئين الموهوبين فى مختلف فرق قطاع الناشئين والموافقة على التقرير العام لقطاع كرة القدم عن الموسم 2018-2019 والموافقة على بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق النادي فى حقوق الرعاية المستحقة عن لاعبيه.
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