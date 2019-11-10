شكرا لقرائتكم لاعبون عراقيون يقدمون المساعدة للمتظاهرين في ساحة التحرير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
باتت ساحة التحرير عنوانا ورمزا للصمود والتحرر من ظلم وفساد خطف أحلام العراقيين منذ سقوط النظام السابق بعدما جمعت كل أطياف وألوان وأجناس الشعب العراقي.
وشهدت ساحة التحرير تواجد الرياضيين ولاعبي المنتخب العراقي وقفات ومواقف أثلجت القلوب وأكدت على وحدة الشعب العراقي، إذ كان سامر سعيد يوزع الطعام على المتظاهرين وغادر علي عدنان كندا ليساند من في الساحة ونور صبري وسعد عبد الأمير ومهند عبدالرحيم وغيرهم الكثير.
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