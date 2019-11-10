شكرا لقرائتكم لاعبون عراقيون يقدمون المساعدة للمتظاهرين في ساحة التحرير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser باتت ساحة التحرير عنوانا ورمزا للصمود والتحرر من ظلم وفساد خطف أحلام العراقيين منذ سقوط النظام السابق بعدما جمعت كل أطياف وألوان وأجناس الشعب العراقي. وشهدت ساحة التحرير تواجد الرياضيين ولاعبي المنتخب العراقي وقفات ومواقف أثلجت القلوب وأكدت على وحدة الشعب العراقي، إذ كان سامر سعيد يوزع الطعام على المتظاهرين وغادر علي عدنان كندا ليساند من في الساحة ونور صبري وسعد عبد الأمير ومهند عبدالرحيم وغيرهم الكثير.

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