اتحاد الكرة يحدد أماكن بيع وسعر تذاكر مصر وكينيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن أنه سيتم طرح تذاكر المباراة المنتظرة بين مصر وكينيا والمؤهلة لتصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون،والتي من المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالاسكندرية يوم الاثنين المقبل، الموافق 11\11\2019 في تمام السادسة مساء.

حيث قرر اتحاد الكرة طرح التذاكر للبيع للجماهير الراغبة في تشجيع المنتخب الوطني باستاد الإسكندرية اعتبارا من صباح الاثنين المقبل بتمام الساعة العاشرة صباحا.

وستقام المباراة بحضور 10 ألاف من الجمهور الراغبين في حضور المباراة بعد موافقة الأمن، ويشار أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن سعر تذكرة حضور مباراة مصر وكينيا الموهلة لتصفيات أمم أفريقيا حيث أن سعر التذكرة الموحدة يقدر بـ75 جنيهًا فقط.