7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك يستعيد بوطيب بعد العودة من ألمانيا قبل مواجهة إنبى
تواجد المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، فى مقر النادي الأبيض، اليوم السبت، عقب عودته من ألمانيا بعد الخضوع لبعض الفحوصات الطبية خلال الفترة الماضية.
مصطفى محمد يُرافق شوقي غريب في مؤتمر الغد
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تواجد مصطفى محمد في مؤتمر منتخب مصر الأولمبي في الحادية عشر صباح غد الاثنين، بستاد القاهرة الدولي.
مران الزمالك.. عودة "شيكابالا".. غياب "أوناجم".. وقياسات بدنية للفريق
شارك محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طببعي بعد تنفيذه البرنامج الخاص به في الفترة الماضية وأدى اللاعب التدريبات البدنية مع باقي زملائه.
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