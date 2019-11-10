شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: إصابات طاهر مختلفة وليست متكررة وروح المنتخب تستحق الاشادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب على الاصابات التي تعرض لها طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل والمنتخب الأوليمبي خلال الفترة الأخيرة والتي كان أخرها الاصابة بتمزق في العضلة الخلفية الأمر الذي أدى لخروجه من قائمة الفراعنة قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حالياً في مصر.

وقال عادل في تصريحات خاصة أن اصابات طاهر ليست متكررة في نفس المكان وهي اصابات طبيعية يتعرض لها أي لاعب وليست متكررة لتشكل أزمة، ولكنه سوء حظ واجه لاعب المقاولون.

كما أثنى عادل على الروح الايجابية بين لاعبي المنتخب والتي أشعلت حماس اللاعبين، مشيراً إلى أن المقاولون ليست لديه أزمة في أن يستكمل طاهر معسكره مع المنتخب رغم خروجه من القائمة للإصابة.

كان المنتخب الأوليمبي قد حقق فوزاً مهماً أمس الجمعة بالفوز على مالي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.