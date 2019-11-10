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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يهنئ نجله بالصعود لنهائى الجيزة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وكتب أحمد حسن على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" مبروك للصقر بيبو وفريق النجوم 2002 للوصول لنهائي الجيزة أمام الزمالك والصعود لدوري القطاعات.
وكان الحبيب أحمد حسن الشهير بـ "بيبو" قد لعب مع فريق النجوم تحت 17 سنة - مواليد 2002 - مباراة الدور نصف النهائي أمام نادي التعاون على ملعب الأخير بالقرية الذكية، كما إستطاع إحراز الهدف الثالث والتي إنتهت بفوز نادي النجوم برباعية نظيفة.
ويلعب الحبيب أحمد حسن هذا الموسم موسم 2019/2020 ضمن صفوف فريق النجوم تحت 17 سنة - مواليد 2002 - حيث لعب 9 مباريات وإستطاع إحراز 11 هدف ليكتب إسمه في صدارة هدافي البطولة ونادي النجوم هذا الموسم.
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