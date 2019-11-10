شكرا لقرائتكم خبر عن المصري محمد عبد النبي يتوج بجائزة أفضل هدف في كاس القارات للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وخسر منتخب مصر من روسيا بنتيجة 5/3 ضمن منافسات كاس القارات التي أقيمت في دبي في الفترة من 3 حتي 9 نوفمبر الجاري.

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وخسر منتخب مصر للكرة الشاطئية، أمام اليابان بنتيجة 7 / 2 فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم فى دبى بكأس القارات.. وبهذه النتيجة حجز منتخب الشاطئية المركز السادس فى البطولة بينما حل منتخب اليابان فى المركز الخامس.

ويتراس بعثة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية بدبي سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية ويقود الجهاز الفني مصطفي لطفي المدير الفني وعبدالواحد السيد مدير المنتخب وعمر حلمي المدرب العام و احمد ابو سريع مدرب وياسر عبدالخالق حراس مرمي و وليد منذور طبيب و عباس حسنين اخصائى علاج.

واللاعبون : محمد فوزي وعبد العزيز صباح ومصطفي سمير ومصطفي احمد ومصطفي علي وحسان محمد وهيثم عاطف واحمد الشحات وكريم سيد ومحمد عبد النبيوعبد الرحمن حسن والحسيني طه