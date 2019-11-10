شكرا لقرائتكم خبر عن تركى أل الشيخ: لو الأهلى عايز كهربا أجيبه فى دقيقتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار تركى أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه على استعداد تام لضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، لصفوف الأهلى بشرط.
وطلب أحد جماهير الأهلى التى تواجدت مع أل الشيخ خلال فيديو بثه مباشرة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، بالتعاقد مع كهربا، ورد المستشار تركى قائلاً له: "لو عايزين كهربا فى دقيقتين يجي، بس الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة يوافقوا بس، ومسافة السكة ويكون كهربا موجود".
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