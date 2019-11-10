شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك يستعيد بوطيب بعد العودة من ألمانيا قبل مواجهة إنبى

تواجد المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، فى مقر النادي الأبيض، اليوم السبت، عقب عودته من ألمانيا بعد الخضوع لبعض الفحوصات الطبية خلال الفترة الماضية.

مصطفى محمد يُرافق شوقي غريب في مؤتمر الغد

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تواجد مصطفى محمد في مؤتمر منتخب مصر الأولمبي في الحادية عشر صباح غد الاثنين، بستاد القاهرة الدولي.