شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أحمد الشيخ لـ صالح جمعة: "فى هندى عضك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب أحمد الشيخ لاعب الأهلى، زميله صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، بعد أن قام الأخير بنشر صورة له عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" مما نال اعجاب العديد من الجماهير المتابعة للاعبان.

وكان صالح اعترف مؤخراً بأن هناك سبباً لعدم مشاركته فى المباريات مع فايلر، وهو أنه صاحب طبيعة خاصة تحتاج للدعم المعنوى من أجل تقديم أفضل ما لديه من قدرات فنية عالية، موضحاً أن المدير الفنى تحدث معه مؤخراً وطالبه بالاجتهاد، وهو ما فعله اللاعب خلال الفترة الماضية.

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والدلائل تُشير إلى أن علاقة صالح جمعة بالمدير الفنى للفريق تحسّنت، وهو ما ظهر خلال معسكر الإمارات الأخير، والذى أكد خلاله صالح أنه عازم على العودة للتشكيل قريباً.

المنافسة ستكون صعبة بالطبع أمام صالح جمعة من أجل العودة للتشكيل، لكنه أكد جاهزيته لهذه المنافسة ولا يخشى أى لاعب، مشددا على أنه واثق فى قدراته تماماً والتى تؤهله للمشاركة أساسياً فى الفريق.

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