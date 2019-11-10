المنتخب الأولمبي يحتفل بعيد ميلاد أكرم توفيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو المنتخب الأولمبي والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب علي الإحتفال بعيد ميلاد نجم خط وسط الفريق أكرم توفيق لاعب الجونة الذي اتم عامه الثاني والعشرين اليوم.
وجرى الاحتفال في أجواء مبهجة، خاصة بعد فوز المنتخب الأولمبي أمس على مالي في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر.
يذكر أن المنتخب الأولمبي يشارك حاليا ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتى تحتضنها القاهرة والتى يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بها إلى اولمبياد طوكيو 2020 .
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