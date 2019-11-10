شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 9 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 9 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها استئناف الفريق لتدريباته فى ملعبه بعد نهاية الراحة السلبية.

النقاز يغيب عن تدريبات الزمالك اليوم بعد انضمامه لمنتخب تونس

تغيب التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للزمالك، عن تدريب الفريق الأبيض اليوم، وذلك بعد انضمامه لقائمة معسكر منتخب تونس، الذى سينطلق غداً الأحد، استعدادا لخوض مباراتى ليبيا وغينيا الاستوائية فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 ومن المقرر أن يلتقى منتخب نسور قرطاج نظيره ليبيا المقرر لها يوم الجمعة 15 نوفمبر الجارى، بملعب رادس، فيما ستقام المباراة الثانية الثانى أمام غينيا الاستوائية يوم 19 من الشهر ذاته بملعب مالابو.

مساعد ميتشو يجتمع بثنائى الزمالك بعد عودة التدريبات البيضاء

حرص عصام مرعي المدرب العام للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع الثنائي محمود الونش وإسلام جابر لاعبى الفريق قبل انطلاق مران اليوم لمنحهما بعض التعليمات الفنية الخاصة بعد عودة الفريق لتدريباته عقب نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين خلال الـ48 ساعة الماضية وخضع لاعبو الزمالك لبرنامج بدنى فى بداية المران عقب فترة الراحة التي حصل عليها الفريق وأشرف على التدريبات جوزيه مونتيرو مدرب أحمال الفريق الأبيض.

الزمالك ينهى أزمة تعديل عقد محمود علاء بعد معسكر المنتخب

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اتفق مسؤولو الزمالك مع محمود علاء مدافع الفريقعلى عقد جلسة خاصة عقب عودته من معسكر منتخب مصر الأول الحالي لحسم ملف تعديل عقده مع القلعة البيضاء، يتواجد محمود علاء فى الوقت الحالى مع المنتخب المصري الذي يستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، والمقرر لهما يومي 14 و18 نوفمبر الجاري.

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

عاد محمد عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك للمشاركة اليوم فى تدريبات الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يشكو منها فى العضلة الضامة خلال الفترة الماضية وأبعدته عن المباريات الأخيرة للأبيض محليا وأفريقيا.

وبهذا تأتى عودة شيكابالا إلى الزمالك بعد 37 يوماً من إصابته أمام مصر المقاصة فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم يوم 3 أكتوبر الماضى حيث شهدت الفترة الماضية تأهيله وحصوله على راحة سلبية ثم سيعود اليوم للتدريبات الجماعية.