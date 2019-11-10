شكرا لقرائتكم خبر عن "بنك" يرعى الاتحاد المصري لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال محمد فتحي عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، ورئيس لجنة التسويق، إن الاتفاق مع البنك يعد تتويجا لجهود لجنة التسويق التي تضم كذلك محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد و خالد القوصي .

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وأضاف، أن اللجنة فوضت المهندس خالد القوصي ليكون مسئولا عن اتمام التعاقد مع البنك .

وأوضح فتحي، أن التفاصيل الكاملة لعقد الرعاية الجديد سيتم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي يتم عقده في الفترة القادمة.