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عصام الشوالي يصب غضبه على مدرب البارسا

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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السبت 9 نوفمبر 2019

فالفيردي

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عبر التونسى عصام الشوالى المعلق الرياضى غضبه من إرنستو فالفيردى مدرب الإسبانى بسبب طريقة اللعب ومستوى برشلونة فى الوقت الحالى، وكان ذلك خلال أحداث مباراة البارسا وسيلتا فيجو، والتي انتهى الشوط الأول منها بهدفين مقابل هدف لصالح العملاق الكتالوني.

وقال الشوالى خلال تعليقه على مباراة برشلونة:"فاقد الشيء لا يعطيه، حتى لو انتصر البارسا اليوم وتم تجديد الثقة في فالفيردي، لن يُحقق لكم دوري الأبطال، تذكروا هذه الكلمات، لن يُحقق لكم الأبطال".

ويحتل البارسا المركز الثانى فى الدورى ب22 نقطة حتى الأن وفى إنتظار انتهاء مبارته امام سيلتا فيجو بالفوز، لإعتلاء الصدارة مرة أخرى.

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