عصام الشوالي يصب غضبه على مدرب البارسا

السبت 9 نوفمبر 2019

فالفيردي Advertisements

عبر التونسى عصام الشوالى المعلق الرياضى غضبه من إرنستو فالفيردى مدرب برشلونة الإسبانى بسبب طريقة اللعب ومستوى برشلونة فى الوقت الحالى، وكان ذلك خلال أحداث مباراة البارسا وسيلتا فيجو، والتي انتهى الشوط الأول منها بهدفين مقابل هدف لصالح العملاق الكتالوني.



وقال الشوالى خلال تعليقه على مباراة برشلونة:"فاقد الشيء لا يعطيه، حتى لو انتصر البارسا اليوم وتم تجديد الثقة في فالفيردي، لن يُحقق لكم دوري الأبطال، تذكروا هذه الكلمات، لن يُحقق لكم الأبطال".

ويحتل البارسا المركز الثانى فى الدورى ب22 نقطة حتى الأن وفى إنتظار انتهاء مبارته امام سيلتا فيجو بالفوز، لإعتلاء الصدارة مرة أخرى.