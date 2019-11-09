مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع ثلاثي بالدوري الإسباني

السبت 9 نوفمبر 2019

مانشستر يونايتد

أبرزت شبكة الأخبار الايطالية على أن نادي مانشستر يونايتد يتابع بكثب ثلاثة لاعبين من نادي فالنسيا الإسباني، من اجل التعاقد معهم الموسم المقبل.

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وكشفت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، على ان إدارة مانشستر يونايتد أرسلت احد مندوبنها من اجل متابع مباراة فالنسيا وليل في بطولة دوري أبطال أوروبا لمراقبة 3 لاعبين من فالنسيا.

واضافت الشبكة على النادي الانجليزي الذي يعاني تراجع في النتائج بشكل كبير منذ بداية الموسم يريد أن يدعم فريقه بثلاثي فالنسيا وهو الظهير الأيسر خوسيه غايا ولاعب الوسط كارلوس سولير والمهاجم فيران توريس.

ولم توضح الشبكة ما إذا كان مانشستر يونايتد ينوي تقديم عروض رسمية للثلاثي خلال موسم الانتقالات الشتوي أم الصيفي المقبل.