نجم ريال مدريد يطلق تصريحات مثيرة عن زيدان

السبت 9 نوفمبر 2019

ريال مدريد

كشف داني كارفاخال، ظهير أيمن ريال مدريد الإسباني عن السبب والسر وراء ظهور الملكي بشكل مميز في مباراته الأخيرة بعد اكتساح إيبار برباعية نظيفة اليوم في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الاسباني.

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وتحدث كارفخال في تصريحات عبر برنامج "الشرينتيجو" الإسباني مؤكدا ان التغيير الذي حدث في ريال مدريد هو الكرة أصبحت تدخل المرمى واستثمرنا الفرص التي اتيحت يشكل جيد وأصبحنا أقوياء في كل المراكز وهذا ما قاله لنا زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وقال كارفاخال: ما الذي تغير بعد مباراة مايوركا ؟ لم نستقبل أي هدف والفريق يؤدي اداء جيد وهناك استقرار في الاداء ، نحن ربما نجد نجاحًا أكثر في الهجوم وفي منطقة عمليات الخصوم ، نحن ايضًا ندخل المباراه بحده كبيره في اول نصف ساعه لكي نسجل الاهداف .

وأشاد نجم ريال مدريد بزميله الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي قائلا لدية الميز لتقديمه والدقائق التي يحصل عليها فالفيردي أقل مما يستحق.

وكان ريال مدريد قد تصدر بطولة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد و3 عن برشلونة الذي سيواجه مساء اليوم سيلتا فيجو.