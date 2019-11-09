- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يقسو على دورتموند برباعية في البوندسليجا والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
بايرن ميونخ وبروسيا
انتهت المواجهة النارية التي جمعت بين بايرن ميونيخ و بروسيا دورتموند في القمة الألمانية، والتي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الألماني، بفوز العملاق البافاري برباعية نظيفة.
نجح البايرن في التقدم خلال أحداث الشوط الأول من المواجهة بهدف نظيف و كان له الافضلية الاستحواذ، خلال أحداث الشوط.
حيث أحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الوحيد في الشوط الأول في الدقيقة 17 عن طريق تمريرة من بنيامين بافارد.
وفي الدقيقة 47، من الشوط الثاني، تمكن جنابري من إحراز هدف البافاري الثاني عن طريق تمريرة من مولر.
وفي الدقيقة 76، تمكن لفاندوفسكي من إحراز الهدف الثالث عن طريق تمريرة من مولر، قبل أن يضيف تياجو ألكانترا الهدف الرابع للبافاري، في الدقيقة 80.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بايرن ميونيخ للمركز الثالث برصيد 21 نقطة، بينما يأتي دورتموند في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يقسو على دورتموند برباعية في البوندسليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.