بايرن ميونيخ يقسو على دورتموند برباعية في البوندسليجا

السبت 9 نوفمبر 2019

بايرن ميونخ وبروسيا

انتهت المواجهة النارية التي جمعت بين بايرن ميونيخ و بروسيا دورتموند في القمة الألمانية، والتي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الألماني، بفوز العملاق البافاري برباعية نظيفة.



نجح البايرن في التقدم خلال أحداث الشوط الأول من المواجهة بهدف نظيف و كان له الافضلية الاستحواذ، خلال أحداث الشوط.

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حيث أحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الوحيد في الشوط الأول في الدقيقة 17 عن طريق تمريرة من بنيامين بافارد.

وفي الدقيقة 47، من الشوط الثاني، تمكن جنابري من إحراز هدف البافاري الثاني عن طريق تمريرة من مولر.

وفي الدقيقة 76، تمكن لفاندوفسكي من إحراز الهدف الثالث عن طريق تمريرة من مولر، قبل أن يضيف تياجو ألكانترا الهدف الرابع للبافاري، في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بايرن ميونيخ للمركز الثالث برصيد 21 نقطة، بينما يأتي دورتموند في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.