ريال مدريد يقسو علي ايبار برباعية نظيفة 

السبت 9 نوفمبر 2019

ريال مدريد

ضرب ريال مدريد نظيره ايبار برباعية نظيفة في عكر داره امام جمهوره في اطار منافسات الجولة ١٣ من الليجا الاسبانية لينفرد المرينجي بالصدارة مؤقتا قبل مباراة برشلونة .

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وافتتح هداف الفريق كريم بنزيما التسجيل في الدقيقة ١٧ من الشوط الاول ، ليسجل قائد الفريق سيرجيو راموس الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة ٢٠ ، واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء جديدة للملكي ليتركها راموس لزميله كريم بنزيما ليسجل ثنائية له وثلاثية للملكي في الشوط الاول .

واستأنف حكم المباراة الشوط الثاني ، وحاول الملكي في التسجيل ، ليسجل الهدف الرابع لاعب الوسط المتألق "فالفيردي" لتنتهي المباراة برباعية نظيفة لصالح ريال مدريد .

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب العام مؤقتا برصيد ٢٥ نقطة ، ويحتل ايبار المركز ال١٥ برصيد ١٥ نقطة .