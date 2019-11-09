شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير من الأهلي تطالب تركي آل الشيخ بالتعاقد مع «كهربا».. والمستشار: مسافة السكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، فيديو على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، للقائه مع جماهير الأهلي المفرج عنهم، والذين حكم عليهم بالحبس، على خلفية «سب وقذف» المستشار.

وكان المستشار تركي آل الشيخ أعلن تنازله عن جميع القضايا التي رفعها ضدهم، وتعهد بدفع مصاريف المحامين والكفالات الخاصة بخروجهم.

وقال محامي مجموعة من الجماهير: «تلقينا دعوة كريمة من الإعلامي أحمد سعيد للقاء المستشار تركي، ونحن نتشرف بلقائه، ومصر والسعودية يد واحدة، وسيادة المستشار لم يكن يعرف أن أحد الجماهير حُبس بسببه، وتعهد بإنهاء كل القضايا، وبالفعل قام بذلك».

Advertisements

وداعب المستشار تركي الحضور، قائلًا: «إن شاء الله تكون زالت الغمة»، مشيرًا إلى احترامه القضاء المصري، وأن «الدولة المصرية أحن مني ومنكم على ولادها، وأنا متنازل عن حقي الخاص، وأسعى لإنهاء الحق العام».

وأكد تركي أنه لشرف له مقابلة جماهير الأهلي، وأن «مصر والسعودية بلد واحدة».

وعن مطالبة الحضور بانتقال محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب منتخب مصر، للأهلي، قال تركي: «دقيقتين ويجي النادي، مجلس الإدارة يؤمر فقط، ومسافة السكة يكون كهربا في الأهلي».

وقال الإعلامي أحمد سعيد، إن «معالي المستشار رجل محترم، وزي العسل، وحاسس إنه عايز يقعد مع السبعين مليون أهلاوي، والرجل ده بأخلاقه السمحة يحب الأهلي وجماهيره».