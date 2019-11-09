شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن إتمام الصلح رسميًا مع جماهير الأهلي بعد التنازل عن القضايا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي آل الشيخ التنازل رسميًا عن جميع القضايا التي بينه وبين بعض جماهير الأهلي من خلال فيديو تم بثه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وطالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، جماهير الأهلي بمساندة الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.
وظهر آل الشيخ مع العديد من جماهير النادي الأهلي من خلال بث حي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجتمعًا ببعض جماهير الأهلي الذين بينهم وبينه بعض القضايا بسبب الهتافات المسيئة لكي يعلن الصلح معهم من خلال هذا البث الحي.
وقال آل الشيخ، خلال تصريحاته لأحد افراد الجماهير التي تواجدت خلال الجلسة، إنه متنازل عن جميع الإساءات التي وُجهت إليه من جماهير الأهلي، وينوي فتح صفحة جديدة.
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