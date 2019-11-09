شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد اجتماع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد، اليوم السبت، بفرع النادي بالشيخ زايد القرارات الآتية:

وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارات وقطاعات النادي المختلفة على ما بذل من جهد خلال الفترة السابقة، وما تحمله الجميع من جهد للارتقاء بالمستوى المهني والأخلاقي وترسيخ مبادئ الأهلي وتقاليده متمنيًا للجميع التوفيق وبذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من 1-7 -2018 حتى 30-6-2019 والذى أعدته اللجنة المُشكلة برئاسة طارق قنديل، عضو المجلس، لعرضه على الجمعية العمومية.

عرض الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء على الجمعية العمومية.

Advertisements

عرض الميزانية التقديرية الخاصة بمصروفات الجمعية العمومية لعام 2019.

اعتمد المجلس قرار الكابتن محمود الخطيب بتكليف جوهر نبيل، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الدرجة الثانية بنين للجمباز للمشاركة في بطولة liBarac الدولية بالتشيك خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي حتى 1 ديسمبر المقبل.

عرض القرارات المجمعة من لجنة التخطيط لقطاع الكرة على مجلس الإدارة عن الفترة من 8 -9 -2019 حتى 9-11-2019.

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الخامسة عشرة، والتي عقدت بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، وكذلك التصديق على محضر اجتماع المكتب التنفيذى في الجلسة التاسعة العادية التي عقدت بتاريخ 4 نوفمبر الحالي.

الموافقة على مشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 إلى 28 فبراير المقبل.