شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي لكرة القدم ونظيره الزامبي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «السلام»، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر حاليا حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020».

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التعادل منح كل منتخب نقطة وحيدة، ليحتلا المركزين الثاني والثالث في المجموعة الثانية، التي يتصدرها حاليا منتخب كوت ديفوار برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل الترتيب منتخب نيجيريا دون نقاط.

وكان منتخب كوت ديفوار الأوليمبي قد فاز اليوم على نظيره النيجيري بهدف نظيف، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وفي الجولة الثانية من المجموعة، سيلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع كوت ديفوار، فيما ستلعب زامبيا مع نيجيريا، الثلاثاء المقبل.