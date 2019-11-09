شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي × آرسنال: الثعالب تواصل التألق.. وإقالة «إيمري» تلوح في الأفق (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق ليستر سيتي عروضه المميزة هذا الموسم، وتغلب على آرسنال بنتيجة 2-0 في مباراة جمعت الفريقين على ملعب كينج باور، معقل الثعالب، وتمكن خلالها الفريق من الصعود إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي سيلعب غدًا ضد مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة 12 من البريميرليج.

وجمع ليستر 26 نقطة بعد مرور 12 جولة من بداية الموسم في البريميرليج للمرة الأولى في عهد المسابقة، وهو سجل لم يحققه الفريق حتى في موسمه التاريخي الذي توج خلاله بلقب البريميرليج (رصيد الفريق كان 25 نقطة عند الجولة 12 من البريميرليج موسم 2015/2016).

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، لكن أصحاب الأرض حافظوا على أسلوب لعبهم في الشوط الثاني، ونجحوا في افتتاح التهديف في المباراة قبل 22 دقيقة من النهاية بواسطة هداف الدوري، المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي، الذي سجل هدفه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم، قبل أن يضاعف صانع الألعاب جيمس ماديسون تفوق ليستر في النتيجة قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة.

وحافظ جيمي على سجله المميز ضد آرسنال في البريميرليج، فالهداف الإنجليزي سجل 9 أهداف ضد آرسنال في المسابقة، وهو سجل لا يفوقه سوى واين روني (12) وروبي فاولر وهاري كين (10) من بين جميع اللاعبين الذين لعبوا ضد آرسنال في عهد البريميرليج.

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وجاء فوز ليستر سيتي ليكون الفريق تمكن من الفوز في آخر 3 مباريات متتالية لعبها على ملعبه ضد آرسنال في الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز ليستر بـ5 مباريات متتالية على ملعبه في البريميرليج للمرة الثانية في عهد المسابقة، والأولى منذ مايو 2017.

ومع تألق ثعالب ليستر، ظهر بشكل واضح عجز فريق آرسنال الهجومي أو الدفاعي في المباراة رقم 50 للنادي تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري، والتي شهدت تلقي الفريق لهزيمته رقم 13 خلال ولاية المدرب الإسباني للنادي اللندني في البريميرليج، وحصل خلال هذه الفترة آرسنال على 87 نقطة، وهو عدد النقاط الأقل بنقطة عن ما حصل عليه الفريق في آخر 50 مباراة في البريميرليج مع الفرنسي آرسين فينجر (88 نقطة).

وفشل آرسنال في تحقيق أي فوز خارج قواعده في البريميرليج خلال آخر 5 جولات (3 هزائم وتعادلين).

وتجمد رصيد آرسنال عند 17 نقطة وبفارق اهداف (-1)، في أسوأ بداية للفريق بعد مرور 12 جولة من بداية موسم في عهد البريميرليج، والبداية الأسوأ للنادي في تاريخ مشاركاته بالدرجة الممتازة منذ بداية موسم 1982/1983 (15 نقطة).