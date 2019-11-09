شكرا لقرائتكم خبر عن إيبار × ريـال مدريد: بنزيما يتخطى «بوشكاش» ورقم دفاعي غير مسبوق في عهد زيدان (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ريـال مدريد أكبر فوز خارج قواعده في «لاليجا» هذا الموسم، بعد أن اكتسح مضيفه إيبار برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وحافظ المدرب زين الدين زيدان على سجله المثالي في ملعب ايبوروا (معقل فريق إيبار)، فالمدرب الفرنسي فاز بجميع مبارياته الثلاث التي قاد فيها الفريق ضد إيبار محققًا نتيجة إجمالية 10-2.

وواصل الفرنسي كريم بنزيما الحفاظ على مستوياته المميزة خلال العام الحالي، فسجل اللاعب هدفين في مباراة اليوم ليعزز من إجمالي سجله التهديفي مع ريال مدريد في لاليجا إلى 157 هدفًا، ليتجاوز رقم الأسطورة المجري «فيرينتس بوشكاش» (156 هدفًا) ويصبح هو الهداف التاريخي السادس لريال مدريد في الدوري الإسباني.

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وسجل بنزيما هدفيه الرابع والخامس في ملعب ايبوروا ليصبح ثاني أكثر اللاعبين في تاريخ «لاليجا» تسجيلًا في هذا الملعب، بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (8).

واعتلى بنزيما صدارة هدافي لاليجا بعد أن وصل رصيده إلى 9 أهداف، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة هذا الموسم.

وسجل لاعب الوسط الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي هدفه الأول بقميص ريال مدريد عندما سجل الهدف الرابع في المباراة، ليصبح خامس لاعب من أوروجواي يسجل بقميص ريال مدريد في لاليجا، والأول منذ عام 1960 (سانتاماريا).

واستمر فريق ريال مدريد في الحفاظ على نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، فالفريق خلال آخر 5 مباريات في مختلف البطولات سجل 16 هدفًا، دون أن يستقبل أي أهداف خلال هذه المباريات، وهي السلسلة الهجومية والدفاعية الأفضل لريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان، سواء في ولايته التدريبية الأولى أو ولايته الحالية.

وحطم الحارس تيبو كورتوا الرقم الشخصي للحارس السابق في الفريق، كايلور نافاس (518 دقيقة متتالية دون استقبال أهداف)، بعد أن حافظ البلجيكي على نظافة شباكه لـ534 دقيقة متتالية في مختلف البطولات.