شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يحقق فوزًا صعبًا على هيلاس فيرونا بهدفين لهدف في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق إنتر ميلان فوزًا صعبًا على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم ،السبت، على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم هيلاس فيرونا بهدف في الدقيقة 19 من ضربة جزاء، أحرزها فاليريو فيري، ثم نجح إنتر ميلان في تحويل تأخره إلى فوز ثمين عبر هدفي ماتياس فيتشينو في الدقيقة 65، ونيكولو باريلا في الدقيقة 83.

ورفع إنتر رصيده بهذا الفوز إلى 31 نقطة، ليرتقي مؤقتا إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متقدما بفارق نقطتين عن يوفنتوس، صاحب المركز الثاني، والذي سيلعب غدًا أمام ميلان، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 15 نقطة في المركز التاسع.