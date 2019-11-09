شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملخص مباراة ليستر سيتي وأرسنال الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 ضرب ليستر سيتي الجانرز بثنائية نظيفة في اطار منافسات الجولة ال١٢ من الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" وتعميق جراح ارسنال التائه تحت قيادة المدرب الاسباني "اوناي ابمري"

وافتتح ليستر التسجيل عن طريق هدافه الانجليزي "جيمي فاردي" في الدقيقة ٦٨ بتمريرة من البلجيكي "تيليمانس" ليختتم لاعب الوسط المتألق جيمس ماديسون الهدف الثاني بتمريرة حاسمة من هداف الفريق فاردي في الدقيقة ٧٥لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة لصالح ليستر سيتي علي ضيفه ارسنال . ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني مناصفة مع تشيلسي برصيد ٢٦ نقطة ، واحتل ارسنال المركز السادس برصيد ١٧ نقطة .

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