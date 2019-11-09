ريال مدريد يضرب ايبار برباعية.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

ضرب ريال مدريد نظيره ايبار برباعية نظيفة في عكر داره امام جمهوره في اطار منافسات الجولة ١٣ من الليجا الاسبانية لينفرد المرينجي بالصدارة مؤقتا قبل مباراة برشلونة .

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وافتتح هداف الفريق كريم بنزيما التسجيل في الدقيقة ١٧ من الشوط الاول ، ليسجل قائد الفريق سيرجيو راموس الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة ٢٠ ، واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء جديدة للملكي ليتركها راموس لزميله كريم بنزيما ليسجل ثنائية له وثلاثية للملكي في الشوط الاول .

واستأنف حكم المباراة الشوط الثاني ، وحاول الملكي في التسجيل ، ليسجل الهدف الرابع لاعب الوسط المتألق "فالفيردي" لتنتهي المباراة برباعية نظيفة لصالح ريال مدريد .

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب العام مؤقتا برصيد ٢٥ نقطة ، ويحتل ايبار المركز ال١٥ برصيد ١٥ نقطة .