شكرا لقرائتكم خبر عن النهائي الآسيوي بعيون اللاعبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

صدقت توقعات داليا محمد حكم ولاعبة كرة قدم بفريق الرياض بفوز الهلال بهدف نظيف في مواجهته أمام أوراوا الياباني، خلال استطلاع لـ«الخليج 365» قبل انطلاق المواجهة التي جمعت الفريقين في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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وقالت داليا محمد: «مباراة صعبة وأتوقع فيها فوز الهلال بفارق هدف واحد يسجله قوميز أوسالم الدوسري، وأنصح الهلال بالهدوء وعدم الاستعجال والتركيز وخصوصا في الدقائق الأولى».

وتوقعت شاعل الفريح مديرة فريق النخبة من الرياض فوز أوراوا بهدف يسجله رافييل داسيلفا، كما أضافت أن الهلال تنقصه تهيئة اللاعبين نفسيا نظرا للضغط النفسي الكبير على اللاعبين من أجل الحصول على بطولة آسيا.

فيما توقعت أماني الغامدي لاعبة كرة قدم بفريق النخبة سابقا فوز الهلال بهدفين مقابل هدف للفريق الخصم، كما طالبت الهلال بزيادة تسجيل الأهداف حتى يصعب على الخصم الفوز بمباراة الإياب. تقول أماني «ينقص الهلال ليحقق الفوز الاستحواذ والرقابة اللصيقة لمهاجمي أوراوا، كما أن الدفاع يحتاج إلى التركيز الكبير خاصة أن الخصم يمتاز بالمرتدات السريعة والاستفادة من غياب حارس أوراوا نيشيكاوا بسبب الإنذارات المتكررة، فهذه فرصة يجب اقتناصها من قبل المهاجمين مع أمنياتي بالتوفيق لفريق الهلال».