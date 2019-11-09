شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم.. خطوة نحو اللقب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

خطا الهلال خطوة جيدة نحو لقب دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه ذهابا على ضيفه أوراوا الياباني بهدف نظيف، اليوم (السبت)، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وجاء هدف الهلال بواسطة نجمه البيروفي الدولي كاريلو بالدقيقة 60، ليحصد نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره، وينتظر الحسم في الإياب بملعب سايتاما في 24 الشهر الجاري.

حاول الهلال فرض سيطرته على الكرة منذ الدقائق الأولى، وخلق هجمات على مرمى منافسه، ولكن الضغط الكبير من اليابانيين على حامل الكرة وغلق المنافذ، منع الزعيم من الوصول لمناطق الخطورة، حيث وضح التنظيم الدفاعي لأوراوا، والهدوء وتركيزهم العالي، والسرعة في الهجمات المرتدة.

وحملت الدقيقة 28، أخطر فرص الهلال حينما مرر سالم الدوسري كرة رائعة لياسر الشهراني داخل منطقة الجزاء ليتركها للإيطالي جيوفينكو الذي سددها ولكن مدافع أوراوا أبعدها من على خط المرمى.

Advertisements

وتواصلت الخطورة الهلالية بالدقيقة 32، عن طريق البيروفي كاريلو الذي تابع ضربة ركنية بضربة رأسية تصدى لها حارس أوراوا قبل أن ترتد للمدافع علي البليهي ولكن متابعته بيسراه مرت بجانب القائم، أعقبها بافيتمبي جوميز بضربة رأسية علت العارضة بعد عرضية من محمد البريك، وفي الدقيقة 37، توغل كاريلو بمهارة وسرعة كبيرة من الجانب الأيمن لداخل منطقة الجزاء ومرر كرة متقنة لزميله جيوفينكو الذي سدد كرة مميزة بيسراه ولكن الحارس الياباني أبعدها ببسالة.

وطالب لاعبو الزعيم بالحصول على ركلة جزاء بعد اصطدام كرة جانج بيد المدافع ماكينو بالدقيقة 40، ولكن الحكم العراقي علي صباح طالب باستمرار اللعب.

ومن خطأ من الحارس عبدالله المعيوف نتيجة لخروجه الخاطئ، كاد أوراوا يسجل هدفا بالدقيقة 43، لولا اليقظة الدفاعية للاعبي الهلال لتمر الكرة بسلام.

وفي الشوط الثاني، تواصل الهجوم الهلالي مع إهدار الفرص إلى أن حانت الدقيقة 60، التي أعلنت هدفا أول لفريق الهلال عن طريق كاريلو الذي استغل الخروج الخاطئ للحارس هاروكي فوكوشيما ويتابع عرضية البريك برأسية بالمرمى.

وحاول فريق أوراوا الياباني السيطرة على الكرة، وخلق فرص للتسجيل بمرمى الهلال، ولكن الدفاع الهلالي المنظم واليقظ كان في الموعد، وألغى الحكم هدفا لسالم الدوسري بداعي التسلل، لتستمر المباراة إلى نهايتها بهدف دون رد.