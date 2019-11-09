النعيمة يحرك المدرجات بكأس البطولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

أشعل القائد التاريخي للهلال، صالح النعيمة المدرجات قبل بداية المباراة عندما حمل كأس دوري أبطال آسيا وطاف به الملعب قبل صافرة الحكم لبدء اللقاء بـ5 دقائق.

كما ساند الهلال من المدرجات عدد من روابط الأندية الأخرى في مقدمتها رابطة نادي الوحدة ممثلة في رئيسها عاطي الموركي الذي لم ينقطع عن التشجيع.

داخل وخارج المدرجات

- رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تابع اللقاء بجوار رئيس نادي الهلال فهد بن نافل

ـ مدرب المنتخب السعودي الأول الفرنسي هيرفي رينارد حضر الشوط الأول واقفا ودون عددا من الملاحظات

ـ حرص لاعبو أوراوا على تناول إفطارهم مبكرا، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى صالة الحديد بمقر إقامتهم في الفندق، تلا ذلك أداء حصة تدريبية قصيرة قبل أن يخضعوا للراحة بفترة قليلة سبقت المباراة

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ـ جماهير أوراوا من الجنسين، حضروا إلى ملعب المباراة مبكرا عبر حافلات خاصة

ـ مدير العلاقات العامة بالهلال والمشرف العام على مجلس الجمهور الهلالي ياسر الطلاسي تواجد منذ ساعات في الملعب وأشرف بنفسه على تنظيم المدرجات

ـ تم وضع قمصان بلاستيكية بألوان الهلال لتزين المدرج الهلالي بكامله، مما أظهر المدرج في أبهى صوره

ـ جماهير خليجية حضرت اللقاء وآزرت الهلال، ولا سيما من دولتي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين

ــ مشجعو القوة الزرقاء تواجدوا خلف المرميين للمرة الأولى في تاريخ الهلال والأندية السعودية

ـ داعم الهلال الأول الأمير الوليد بن طلال تقدم شرفيي النادي في دعم ومؤارزة الفريق

ـ حضور مميز من أطياف عدة من الرياضيين ومسؤولي الأندية