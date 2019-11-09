شكرا لقرائتكم ضربة جديدة للقطريين .. فسخ تعاقد بقيمة 130 مليون دولار بعد قرار كاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتصار جديد يضاف لمصر في معركتها ضد احتكار بث مباريات وبطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تكشف عنه ثاني أكبر شبكة للبث الفضائي في القارة الأفريقية والمستحوذ على منطقة جنوب وغرب أفريقيا بعد أيام قليلة من القرار التاريخي للاتحاد القاري بفسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.

ضربة جديدة تلقاها القطريين بعد اعلان مجموعة قنوات جنوب أفريقية شهيرة وقف بث أية فعاليات تخص شركة لاجاردير الفرنسية لأجل غير مسمى بداية من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حالياً بمصر.

وجاءت الضربة الجديدة بعد أيام قليلة من اعلان الاتحاد الافريقي فسخ التعاقد مع الشركة الفرنسية التي تتولى تسويق الحقوق الخاصة بالكاف بعد الأحكام القضائية الصادر ببطلان عمليات البيع للشركة ذاتها والصادرة من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وكشفت مجموعة قنوات سوبر سبورت الجنوب افريقيا مدفوعة الأجر والتي تعمل في جنوب وغرب أفريقيا عن ارسال خطاب الى كافة إداراتها تؤكد فيه عدم بث أية مباريات لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة وفق القرار الصادر من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بشأن فسخ التعاقد مع الشركة الفرنسية لاجاردير المملوكة بنسبة 30% النسبة الحاكمة للقطريين .

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ووفقاً لموقع فوتبول انسايدر العالمي فإن القرار يأتي بخسائر تقدر بنحو 130 مليون دولار ما يوازى مليار جنيه مصري تقريباً تنفيذاً للقرار الصادر من قبل الاتحاد الافريقي بشأن الاستمرار مع الشركة الفرنسية لتسويق بطولات الاتحاد القاري حتى 2028.

وتعد قنوات سوبر سبورت ثاني أكبر قنوات ناقلة في العالم لبطولات الاتحاد الافريقي وفقاً للأرقام المدفوعة للشركة الفرنسية بعد القنوات الرياضية بين سبورت التي وقعت عقوداً بقيمة 400 مليون دولار لنقل مباريات بطولات أفريقيا سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.

وأوضحت مجموعة القنوات الشهير سوبر سبورت من العاملين بها رفع أية لافتات دعائية أو مواد ذات صلة بكرة القدم الإفريقية إلتزاما منها بالقرار الصادر من الاتحاد الافريقي لكرة القدم لحين تسوية النزاع القائم مع الشركة الفرنسية لاجاردير.

ورجحت التقارير ان الشركة الجنوب أفريقية ربما تدخل في مفاوضات مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم لدفع نفس القيمة التي تم الاتفاق خلالها مع لاجاردير للحصول على نفس الحقوق التلفزيونية مشددا على أن القرار بات سارياً من الأمس الجمعة موعد افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة.