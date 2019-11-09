- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يحتفل بعيد ميلاد أكرم توفيق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وجرى الإحتفال في أجواء مبهجة، خاصة بعد فوز المنتخب الأولمبي أمس على مالي في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر.
يذكر أن المنتخب الأولمبي يشارك حاليا ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتى تحتضنها القاهرة والتى يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بها إلى اولمبياد طوكيو 2020 .
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأولمبي يحتفل بعيد ميلاد أكرم توفيق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.