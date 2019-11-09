شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يحتفل بعيد ميلاد أكرم توفيق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجرى الإحتفال في أجواء مبهجة، خاصة بعد فوز المنتخب الأولمبي أمس على مالي في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر.

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يذكر أن المنتخب الأولمبي يشارك حاليا ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتى تحتضنها القاهرة والتى يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بها إلى اولمبياد طوكيو 2020 .