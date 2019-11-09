شكرا لقرائتكم المقاصة يواجه إنبي وديا الاثنين على بتروسبورت قبل لقاء الزمالك ودجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يخوض فريق مصر المقاصة مباراة ودية أمام نظيره إنبى، فى الثالثة عصر بعد غدًا الاثنين على استاد بتروسبورت، فى إطار استعداد الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، المتوقفة حاليًا بسبب استضافة مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

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ويستضيف بتروسبورت مواجهة المقاصة وإنبى فى الثالثة عصر الاثنين، ثم يستضيف الملعب ودية الزمالك أمام وادى دجلة فى السابعة مساءً، يأتى ذلك فى إطار خطة الأجهزة الفنية لتجهيز اللاعبين واعدادهم لاستئناف الدورى.

ويستعد المقاصة لمواجهة حرس الحدود، فيما يستعد إنبى لمواجهة الزمالك، بينما يستعد وادى دجلة لمواجهة نادى مصر.