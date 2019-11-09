شكرا لقرائتكم المقاصة يواجه إنبي وديا الاثنين على بتروسبورت قبل لقاء الزمالك ودجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويستعد المقاصة لمواجهة حرس الحدود، فيما يستعد إنبى لمواجهة الزمالك، بينما يستعد وادى دجلة لمواجهة نادى مصر.
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