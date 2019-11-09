شكرا لقرائتكم فايلر يحدد صفقات الأهلي الشتوية مع محسن صالح الاثنين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يجتمع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط يوم الاثنين المقبل، في مقر النادي بالجزيرة.

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ويناقش صالح مع فايلر،متطلبات الفريق في الفترة المقبلة ،خاصة على مستوي صفقات الشتاء وذلك بعد عودة فايلر إلى مصر عقب سفره إلى سويسرا يوم الثلاثاء الماضي بنهاية معسكر الإمارات، وذلك من أجل قضاء إجازة أسرية مستغلا فترة توقف الدوري خاصة أنه لم يسافر إلى بلاده منذ تعاقده مع النادي بداية شهر سبتمبر الماضي.

وخاض الأهلي معسكرًا في دبي بالإمارات بدأ يوم 31 أكتوبر الماضي وانتهى يوم الثلاثاء الماضي، ولم يخوض الفريق خلاله أي مباريات ودية بسبب انتظام الدوري الإماراتي.