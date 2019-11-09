شكرا لقرائتكم الأهلي يكلف سراج بعرض تصور ستاد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فى إجتماعه الذى عقد اليوم السبت بفرع الشيخ زايد محمد سراج الدين عضو المجلس ورئيس اللجنة الخاصة بمشروع ستاد الأهلي بعرض التصور الكامل عن المشروع والدراسات التى تمت بشأنه طوال الشهور الماضية في اجتماع المجلس القادم وذلك في ضوء ما قامت به اللجنة من اعمال في الاتجاهات المختلفة تمويليًا وهندسيًا وتسويقيًا تمهيدًا لإتخاذ الخطوات الفعلية للبدء في إنشاء مشروع الإستاد.

ويطير محمد سراج الدين بتكليف من مجلس الادارة إلى لندن خلال الفترة من 25 الي 28 نوفمبر الحالي لحضور مؤتمر ويمبلي للإستادات ممثلًا عن النادي لعرض التصور الذي تم الاستقرار عليه بخصوص إنشاء إستاد الأهلي الذي تم ادراجه فى جدول أعمال المؤتمر.

وذلك بناءً على الدعوة التي تلقاها النادي فى شهر أبريل الماضى من القائمين على المؤتمر والذى يشارك فيه كبري الأندية العالمية والشركات المتخصصة فى بناء الإستادات.